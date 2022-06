Videopremiere - Studnitzky Dusk

Der künstlerische Ansatz zum aktuellen Album „Dusk“ von Trompeter Sebastian Studnitzky ist, eine Improvisation immer in der ersten Aufnahme zu nehmen. So auch beim Titeltrack – 9 Minuten Improvisation werden zu 9 Minuten Song. Hier in der exklusiven Videopremiere auf Jazzthing. Enjoy!