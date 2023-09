Videopremiere - Sonja Kandels Express Your Life

Am 27.10. veröffentlicht Sonja Kandels, die in Berlin Jazzgesang studierte, bereits ihr drittes Album mit dem Titel „Express Your Life“. Die Presse schreibt dazu: „Mit ihrem lebensbejahenden, fast durchgängig optimistisch gestimmten Express Your Life schlägt Sonja Kandels musikalische Brücken und schließt Kreise zu wichtigen Stationen ihres Lebens.“ Wir präsentieren die gleichmaige Single als exklusive Videopremiere hier auf jazzthing.de – Vorhang auf und Bühne frei!