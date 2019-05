Für das Video zu „Wings“ aus dem aktuellen Album „Brotherhood“ der Formation Savages y Suefo zog es die Künstler nicht in die ferne Karibik, um Sängerin Denise M‘Baye in Szene zu setzen, sondern an das Steinhuder Meer. Wir präsentieren den Clip in einer exklusiven Videopremiere. Niedersachsen verleiht Flügel!