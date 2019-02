Videopremiere - Rymden

Nachdem das Trio Rymden um unseren aktuellen Coverboy Bugge Wesseltoft in der vergangenen Woche ihr Album „Reflections & Odysseys“ veröffentlicht haben, gehen die Herren nun auf ausgiebige Tour durch Europa. Was uns dabei erwartet, haben Sie in einem kleinen Video selbst zusammengetragen.

Bühne frei für Dan Berglund, Magnus Öström und natürlich Bugge Wesseltoft!

RYMDEN TOUR 2019

21.02. Lörrach, Burghof

22.02. Hamburg, Elbphilharmonie – AUSVERKAUFT

30.03. Burghausen, Jazz Fest, Stadtsaal – AUSVERKAUFT

06.04. Utrecht/NL, Transition festival

29.04. Wroclaw/PL, Jazz Nad Odra

01.05. Innsbruck/A, Treibhaus

09.05. Dresden, Jazzclub Tonne

10.05. Berlin, XJazz Festival, Lido

11.05. Essen, Philharmonie

12.05. Darmstadt, Centralstation

16.05. Luxemburg, Philharmonie

17.05. Liege/B, Jazz A Liege Festival

18.05. Landsberg, Theater

19.05. Neuhardenberg, Schinkelkirche

24.05. Genf/CH, AMR

25.05. Paris/FR, Jazz St Germain, Maison de Oceans

26.05. Wien/A, Porgy & Bess

www.rymden-music.com