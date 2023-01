Videopremiere - Pyanook Still And Still Not

Ralf Schmid ist der Mann hinter Pyanook. Sein neues Album „Zas“ ist nach eigener Aussage „eine Ansammlung von Fragen, deren Antworten sich im Ohr des Hörers bündeln. Es ist der Ausdruck eines Weltbildes, das sich nicht in Worte fassen lässt und deshalb nur in Musik beschrieben werden kann. Es ist die Klangwerdung des Urgrundes jeglichen Musizierens, nämlich die Dimensionen unserer Existenz fassbar zu machen und den Grundfragen des Seins auf den Grund zu gehen.“ Wir präsentieren die exklusive Videopremiere zu „Still And Still Not“. Vorhang auf!