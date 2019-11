Videopremiere - Onipa

Bis zum Debütalbum von Onipa auf dem Legenden-Label Strut müssen wir uns leider noch ein wenig gedulden. Aber die tanzbare Nummer „Makoma“, die wir heute in einer exklusiven Videopremiere präsentieren, macht Lust auf jede Menge mehr Musik aus dem Kollektiv von KOG alias Kweku of Ghana und Tom Excell, auch bekannt als Gitarrist und Komponist für die renommierten Afrobeat-Pioniere Nubiyan Twist. Im Anschluss an die Veröffentlichung in 2020 ist eine ausgiebige Gastspielreise geplant.