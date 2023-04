Videopremiere - Noah Rott Lay My Shield Aside

Der gebürtige Hamburger Noah Rott lebt nun seit fast 6 Jahren in Brooklyn und ist ein aktiver Teil der New Yorker Jazz Szene geworden. Wie gut das funktioniert kann man auf seiner heute veröffentlichten Single „Lay My Shield Aside“ hören. Wir zeigen die exklusive Videopremiere. Vorhang auf!