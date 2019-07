Wenn sich Promoter mit dem Hinweis melden „Ich hab hier mal was ganz spezielles…“, dann werden in der Redaktion sofort die Ohren gespitzt. So auch bei der aktuellen Videopremiere von Minyo Crusaders, die traditionellen japanischen Minyo Gesang mit modernen Grooveelementen kombinieren. Das es aber auch anderen wohl so geht, kann man daran erkennnen, dass Ihr Album „Echoes of Japan“ auf dem Label „Mais um Discos“ just für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert wurde. Wir haben die passende, exklusive Videopremiere dazu. カーテンアップ! (Soll „Vorhang auf!“ heißen)