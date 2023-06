Videopremiere - States Of Play We Spin Dizzily

Bereits Ende Mai hat Bassist Sebastian Gramss mit seinen States Of Play das Album „Meteors – Message To Outer Space“ veröffentlicht. Fotograf Maurice Graf hat Videos zu einer Reihe von Stücken des Albums gedreht und zusammen mit dem Bandleader aufwendig inszeniert. Wir präsentieren exklusiv den ersten Titel „We Spin Dizzily“ in einer Jazz thing Videopremiere. Bühne frei!