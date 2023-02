Videopremiere - Kira Linn's Lintett Numb_ers

Baritonsaxophonistin Kira Linn, veröffentlichte 2017 ihr erstes Album „Nature“ in der „Jazz Thing next Generation“ Reihe. Mittlerweile ist sie bei Album Nummer 3 angekommen. „Illusion“ erscheint im April diesen Jahres. Wir präsentieren die zweite Single zu „Numb_ers“ in einer exklusiven Videopremiere. Enjoy!