Videopremiere - John Matthias & Jay Auborn Dive Into This

Im April diesen Jahres werden John Matthias & Jay Auborn ein Album mit dem Titel „Ghost Notes“ veröffentlichen. Die erste Auskopplung „Dive Into This“ gibt es ab heute bei uns in der exklusiven Videopremiere. Tänzer und Choreograf Anthony Missen der Company Chameleon aus Manchester visualisierte die Sounds „Zwischen-Akustik-und-Digital-Sein.“ Switch On!