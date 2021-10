Videopremiere - Heiri Känzig Travelin' (EPK)

Der Schweizer Kontrabassist Heiri Känzig, der in jungen Jahren schon mit Art Farmer gespielt hat und später u.a. John Scofield begleitete, gibt in diesem exklusiven Video einige Einblicke in die Produktion und Entstehung seines neuen Albums „Travelin‘“. Übrigens: Eine Review zum Album findet ihr in unserem aktuellen Magazin auf Seite 89. Vorhang auf!