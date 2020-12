Videopremiere - Gabriel Latchin Trio Jingle Bells

Rechtzeitig zum Nikolaustag legen uns Gabriel Latchin und sein Trio ihr neues Album „I’ll Be Home For Christmas“ in die geputzten Schuhe. Aufgenommen in den legendärenen Livingston Studios zu London, präsentieren wir heute exklusiv die Videopremiere zum Klassiker „Jingle Bells“. Bahn frei!