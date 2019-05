Zeit für Jazz thing „Next Generation“ Erfolgsgeschichten. Eine handelt von Diego Piñera, dem Schlagzeuger aus Uruguay mit Wohnsitz in Berlin. In 2014 haben wir unter der laufenden Nummer 54 sein Album „Strange Ways“ in unserer Newcomerreihe zusammen mit Double Moon veröffentlicht. Es folgten 2017 der Echo-Jazz als bester Instrumentalist Drums/Percussion national, sowie zuletzt das Album „Despertando“ auf ACT mit u.a. Julian Wasserfuhr. Anfang des Jahres pendelte Diego zwischen seinen Formationen in New York – Trio – und Berlin – Quartett – hin und her. Aus den Aufnahmesessions im Michael Brorby Studio in Brooklyn präsentieren wir heute die exklusive Videopremiere zu „Airegin“. Vorhang auf!