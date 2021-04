Videopremiere - Carlos Niño & Friends Salon Winds

Die Aufnahmen zu Carlos Niño & Friends neuem Album „More Energy Fields“, digitale VÖ am 7. Mai, entstanden im Hinterhof von Beastie Boy Michael „Mike D.“ Diamonds Anwesen in Malibu. Filmemacherein Cara Stricker führt uns zur ersten Single „Salon Winds“ in das weite Feld der Farblehre. Vorhang auf!