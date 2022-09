Videopremiere - Billy Pod Elysium

Billy Pod’s „Quintessence“ erscheint Anfang November diesen Jahres. Das Album folgt auf das Debüt des Londoner Schlagzeugers „Drums To Heal Society“ aus dem jahre 2019, mit dem sich der unter dem bürgerlichem Namen bekannte Vasileios Podaras auf Anhieb unter die Top 10 der „Upcoming Drummers“ spielte. Wir zeigen heute in der Videopremiere „Elysium“, die erste Single mit Tom Ollendorff an der Gitarre, Rupert Cox am Piano und Mirko Scarcia am Bass. Vorhang auf!

Online steht der Track ab heute hier zu Verfügung