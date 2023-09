Videopremiere - Anoushka Shankar feat. Nils Frahm Daydreaming

Die bereits schon neunmal für einen Grammy nominierte Anoushka Shankar schlägt mit vier neuen Stücken das erste Kapitel in einer Triologie von Mini-Alben Anfang Oktober auf. Wir präsentieren heute in einer Videopremiere das Eröffnungsstück Daydreaming zu „Chapter I: Forever, For Now“ mit der Unterstützung von Nils Frahm. Bühne frei!