Am 21. Juni 2019 wird der norwegische Musiker Andreas Ihlebaek eine EP unter dem Namen „A Night At Studio Paradiso“ veröffentlichen. Neben 3 Songs von seinem Debüt „The Guest“ aus dem Jahre 2017, befinden sich auch 3 völlig neue Songs auf dem Livemitschnitt. Wir präsentieren heute aus dem Videomaterial die exklusive Premiere zu „The End Of The Sky“. Vorhang auf!