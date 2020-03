Stream It, Baby! Mit Nina Simone durch die Pandemie

In den Zeiten der Coronakrise sollen wir verstärkt im häuslichen Bereich verweilen. Da kommt es gerade recht, dass NPR in den kommenden Tagen die späten Werke von Nina Simone unter dem Titel „Fodder On My Wings“ zum ersten Mal auch via Streamingdienste zu Verfügung stellen wird. Und für den kleinen Karaoke-Abend daheim gibt es auch schon die passenden Songs in der „Lyric Video“ Version. Film ab!