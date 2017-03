Ab dem 8. März 2017 sind die Jewish Monkeys auf Tour unterwegs um Ihr neues Album „High Words“ (Greedy For Best Music), das am 28. April erscheinen wird, im Livekontext zu testen. Wir haben die Musiker vorab im Studio mal gebeten, uns für JAZZthing.tv ihre Einflüsse ein wenig darzulegen. Viel Vergnügen!

Jewish Monkeys On Tour

08.03.2017 Köln / Underground

09.03.2017 Leipzig / Werk 2

10.03.2017 Rostock / Zwischenbau

11.03.2017 Berlin / Roter Salon – Purim Party w/ DJ Yuriy Gurzhy

12.03.2017 Frankfurt / Das Bett – Purim Party w/ DJ Janeck Altshuler

13.03.2017 Jena / Café Wagner

20.05.2017 München / Ampere

24.05.2017 Augsburg / tba

27.05.2017 Hamburg / Kampnagel