Omer Klein hat im Februar 2017 sein Album „Sleepwalkers“ veröffentlicht und am Tag des Release ein Konzert in seiner direkten Nachbarschaft, dem Robert-Schumann-Saal in Düsseldorf, gespielt. Wir haben unsere Kameras und unseren Moderator für besondere Fälle, Florian Weber, eingepackt und jede Menge Jazz in Bild und Ton inklusive einem ausführlichen Interview aufgenommen. Hier das Resultat!