Videopremiere - Monika Roscher Bigband 8 Prinzessinnen

Monika Roscher und ihre Bigband stehen in den Startlöchern für ihr neues Album „Witchy Activities And The Maple Death“, welches Anfang Mai diesen Jahres erscheinen soll. Die erste Single zum Song „8 Prinzessinen“ wurde unter der Regie von Juri Beythien filmisch umgesetzt. Die Videopremiere hier und jetzt bei Jazzthing. Vorhang auf!