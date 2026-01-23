Contents Ausgabe 162

Nils Landgren

Posaune für alle!

Zu seinem 70. Geburtstag fährt Europas vielleicht beliebtester Jazzer groß auf: Nils Landgren geht mit verschiedenen Sinfonieorchestern auf Tour und legt die nicht minder opulent geratene Aufnahme „Love Of My Life“ vor.

Shake Stew

Auf den Zehenspitzen

Shake Stew ist eine ungewöhnliche Band, die alte Traditionen der musikalischen Ekstase neu aufleben lässt. Und sie wird zehn Jahre alt. Das muss gefeiert werden, mit neuer Platte, vielen Konzerten und reichlich Optimismus.

Rebekka Bakken

Zweiflerin, Schamanin

Zeit ist ins Land gegangen, seit Rebekka Bakken erstmals auf sich aufmerksam gemacht hat. Ein Künstlerinnenleben mit vielen Facetten, immer international orientiert. Nur ein Album wie „Nord“ war bislang nicht dabei – tief verwurzelt in den Kirchen- und Volksliedern ihrer norwegischen Kindheit.

George Coleman

Ein Meer an Harmonien

An der Seite etwa von Miles Davis hat er in den 1960er-Jahren Musikgeschichte geschrieben; seit 1973 ist George Coleman auch mit eigenen Projekten aktiv. Im Alter von 90 Jahren konnte der Tenorsaxofonist mit dem markanten Ton sich endlich seinen Traum erfüllen, ein Streicheralbum aufzunehmen.

Johannes Enders

Fragende Standards

Wieso, weshalb, warum? Menschen neigen dazu, der Fülle täglicher Probleme monströse Fragezeichen entgegenzusetzen. Nun integriert auch Johannes Enders diese Art der Krisenbewältigung in seine Musik – und zeigt, dass auch das Great American Songbook nach Antworten auf all die Standardfragen sucht.

Jill Scott

Wärme, Stärke und Revolution

Zehn Jahre haben Fans auf „To Whom This May Concern“ gewartet, das sechste Album der R&B-Sängerin und Songwriterin Jill Scott. Warum es diese Zeit brauchte und vieles mehr erzählt die 53-jährige „Jilly from Philly“ im Interview.

Mitarbeiter/-innen-

Charts 2025

Welche Alben haben die Jazz-thing-Mitarbeiter/-innen im vergangenen Jahr am meisten begeistert?

Produktivkräfte der Musikwelt, Folge 99

Markus Knierim

Jazz ist für Markus Knierim mehr als Musik: Er ist ein Lebensgefühl. Womöglich hätte er es mit einer anderen Einstellung gar nicht geschafft, das Theaterstübchen in Kassel seit 30 Jahren weit über die Grenzen Hessens hinaus zu etablieren und auch noch den Kasseler Jazzfrühling auf den bundesweiten Festivalkalender zu setzen.

Routines & Rituals, Folge 6

Tobias Meinhart trifft Ben Monder und Miguel Zenón

Inspiration kommt nicht von selbst! Dieses Mal hat Tobias Meinhart in New York zwei Musiker getroffen, für die ihre Kunst auch tagtägliche Arbeit ist: Ben Monder, einen der einflussreichsten Gitarristen seiner Generation, und den Altsaxofonisten Miguel Zenón, eine prägende Stimme des zeitgenössischen Jazz.

Stories

Soulive

Funky Like It’s 1999

Patricia Brennan

Im Himmel

Vernon Reid

New York, New York

Yosef Gutman

Ein Licht in der Dunkelheit

Eric Bibb

Zwischen Finesse und Fassungslosigkeit

Thomas Morgan

Um dich herum der Wald

Nils Wülker

Mitten ins Herz

Jan Dintheer

Längsgeteilte Dringlichkeit

Intro

Rebecca Trescher, Jesper Thorn, Aseo Friesacher, Isabelle Bodenseh, Alexander Wienand, Lorenz Hargassner & Anja Mohr, Sera Kalo, Out Of/Into, Charlie Wood, Tandem Folge 7: John Scofield & Dave Holland, 125 Jahre Jazz, Jure Pukl, Momoko Gill, Laura Jurd, Gabriel Zucker, This Music(ian) Saved My Life: Youn Sun Nah

Standards

Abo, Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Retro, Blue Rhythm, Free ’n’ Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard