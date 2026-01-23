Contents
Ausgabe 162
Features Nr. 162 | 2026
Nils Landgren
Posaune für alle!
Zu seinem 70. Geburtstag fährt Europas vielleicht beliebtester Jazzer groß auf: Nils Landgren geht mit verschiedenen Sinfonieorchestern auf Tour und legt die nicht minder opulent geratene Aufnahme „Love Of My Life“ vor.
Shake Stew
Auf den Zehenspitzen
Shake Stew ist eine ungewöhnliche Band, die alte Traditionen der musikalischen Ekstase neu aufleben lässt. Und sie wird zehn Jahre alt. Das muss gefeiert werden, mit neuer Platte, vielen Konzerten und reichlich Optimismus.
Rebekka Bakken
Zweiflerin, Schamanin
Zeit ist ins Land gegangen, seit Rebekka Bakken erstmals auf sich aufmerksam gemacht hat. Ein Künstlerinnenleben mit vielen Facetten, immer international orientiert. Nur ein Album wie „Nord“ war bislang nicht dabei – tief verwurzelt in den Kirchen- und Volksliedern ihrer norwegischen Kindheit.
George Coleman
Ein Meer an Harmonien
An der Seite etwa von Miles Davis hat er in den 1960er-Jahren Musikgeschichte geschrieben; seit 1973 ist George Coleman auch mit eigenen Projekten aktiv. Im Alter von 90 Jahren konnte der Tenorsaxofonist mit dem markanten Ton sich endlich seinen Traum erfüllen, ein Streicheralbum aufzunehmen.
Johannes Enders
Fragende Standards
Wieso, weshalb, warum? Menschen neigen dazu, der Fülle täglicher Probleme monströse Fragezeichen entgegenzusetzen. Nun integriert auch Johannes Enders diese Art der Krisenbewältigung in seine Musik – und zeigt, dass auch das Great American Songbook nach Antworten auf all die Standardfragen sucht.
Jill Scott
Wärme, Stärke und Revolution
Zehn Jahre haben Fans auf „To Whom This May Concern“ gewartet, das sechste Album der R&B-Sängerin und Songwriterin Jill Scott. Warum es diese Zeit brauchte und vieles mehr erzählt die 53-jährige „Jilly from Philly“ im Interview.
Mitarbeiter/-innen-
Charts 2025
Welche Alben haben die Jazz-thing-Mitarbeiter/-innen im vergangenen Jahr am meisten begeistert?
Produktivkräfte der Musikwelt, Folge 99
Markus Knierim
Jazz ist für Markus Knierim mehr als Musik: Er ist ein Lebensgefühl. Womöglich hätte er es mit einer anderen Einstellung gar nicht geschafft, das Theaterstübchen in Kassel seit 30 Jahren weit über die Grenzen Hessens hinaus zu etablieren und auch noch den Kasseler Jazzfrühling auf den bundesweiten Festivalkalender zu setzen.
Routines & Rituals, Folge 6
Tobias Meinhart trifft Ben Monder und Miguel Zenón
Inspiration kommt nicht von selbst! Dieses Mal hat Tobias Meinhart in New York zwei Musiker getroffen, für die ihre Kunst auch tagtägliche Arbeit ist: Ben Monder, einen der einflussreichsten Gitarristen seiner Generation, und den Altsaxofonisten Miguel Zenón, eine prägende Stimme des zeitgenössischen Jazz.
Stories
Soulive
Funky Like It’s 1999
Patricia Brennan
Im Himmel
Vernon Reid
New York, New York
Yosef Gutman
Ein Licht in der Dunkelheit
Eric Bibb
Zwischen Finesse und Fassungslosigkeit
Thomas Morgan
Um dich herum der Wald
Nils Wülker
Mitten ins Herz
Jan Dintheer
Längsgeteilte Dringlichkeit
Intro
Rebecca Trescher, Jesper Thorn, Aseo Friesacher, Isabelle Bodenseh, Alexander Wienand, Lorenz Hargassner & Anja Mohr, Sera Kalo, Out Of/Into, Charlie Wood, Tandem Folge 7: John Scofield & Dave Holland, 125 Jahre Jazz, Jure Pukl, Momoko Gill, Laura Jurd, Gabriel Zucker, This Music(ian) Saved My Life: Youn Sun Nah
Standards
Abo, Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Retro, Blue Rhythm, Free ’n’ Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard