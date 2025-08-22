Editorial 160 Liebe Leserinnen und Leser,

„I am a kind of lustig guy“, sagt unser Titelheld Vincent Peirani, als er erklären will, warum auf die Alben „Living Being I“ und „Living Being II“ nun „Living Being IV“ folgt – dabei hat die Auslassung der Nummer III durchaus einen ernsten Hintergrund. Das Interview, das unser Autor Reinhard Köchl mit ihm führen konnte, war jedenfalls sehr vergnüglich und zugleich gehaltvoll – wie auch das neue Album, das Peirani wieder mit Vertrauten wie Émile Parisien aufgenommen hat. Von Vincent Peirani gespielt, erweist sich das Akkordeon einmal mehr als höchst lebendiges Wesen, das man auch und gerade im Jazz als Instrument ernstnehmen sollte – mehr dazu auf den Seiten 38 bis 41.

Unser Mann in New York, der Saxofonist Tobias Meinhart, hat für diese Ausgabe zwei Menschen getroffen, die ein anderes Blasinstrument meistern: die Trompete. Welche Routinen und Rituale Ingrid Jensen und Jeremy Pelt pflegen, um ihre Musik frisch und Körper und Geist fit zu halten, erfahren Sie auf den Seiten 52 bis 57.

Der (hörbar) in New Orleans geborene Pianist Sullivan Fortner wird am 28. Oktober 2025 im Rahmen unserer Reihe „Jazz thing at the King“ im Kölner Jazzclub King Georg sein aktuelles Album „Southern Nights“ vorstellen; aufzuschlüsseln, was er in seinem Spiel alles an Referenzen anklingen lässt, wäre ein Fall für eine Quizshow, für die nur Jazz-Connaisseurinnen zugelassen sind, schrieb Ssirus W. Pakzad in seiner Rezension. Man kann die Musik aber auch einfach nur genießen!

Saxofonist Ben Wendel und sein Quartett Kneebody werden am 18. Oktober 2025 im Rahmen unserer Reihe „Jazz thing at Nica Jazz Club“ zu sehen sein – machen Sie sich bereit für eine wilde Mischung aus Rock, kammermusikalischem Jazz, komplexen Kompositionen und abenteuerlustigen Improvisationen.

Auch wir haben in dieser Ausgabe wieder eine ziemlich wilde Mischung zusammengestellt – mit der wir Ihnen nun viel Freude wünschen.

Axel Stinshoff

Chefredakteur Jazz thing & Blue Rhythm