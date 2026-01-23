Vision String Quartet Lebendige Folklore

Mit seinem neuen Album „In The Fields“ ist das Vision String Quartet nun bei ACT (Vertrieb: edel) angekommen.

Das Berliner Ensemble beschäftigt sich darauf vor allem mit der Musik von Béla Bartók – und zwar insbesondere mit dessen viertem Streichquartett. „Es hat einen starken Bezug zur Volksmusik“, erläutert der Geiger Florian Willeitner. „Lebendige Folklore hat er ja überall gesucht und dokumentiert. Er war auf dem Balkan und auch in Afrika. Wir spielen fast alle Sätze seines Quartetts, einige sind allerdings stark von unserem Perkussionisten Bernhard Schimpelsberger bearbeitet worden.“

Schimpelsberger hat vor allem im zweiten und vierten Satz Gelegenheit, seine Power beizusteuern. Er ist aber nicht der einzige Gast auf dem Album. Der Gitarrist Mahan Mirarab – mit seiner Doppelhalsgitarre erinnert er an Jimmy Page – und der Pianist Joel Lyssarides sind ebenfalls dabei. „Mahan kenne ich durch die Wiener Sängerin Golnar Shahyar“, erzählt Willeitner. „Wir haben uns sofort gut verstanden, er hat ja auch auf ACT veröffentlicht und ist beispielsweise auf dem Album „Faces Of Night‘ von dem Pianisten David Helbock zu hören. Seine Bottleneck-Gitarre in Verbindung mit den Streichern gefällt mir sehr gut. Mit Joel Lyssarides haben wir 2024 in Mecklenburg-Vorpommern gespielt, und auch da hat es sofort „Klick‘ gemacht. Er hat eine hohe Anschlagskultur und ist ein sehr feinsinniger Pianist.“