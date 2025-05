David Murray Quartet Birdly Serenade (Impulse!/Universal)

Vögel waren schon immer eine beliebte Inspirationsquelle bei Jazzmusikern. Mit Charlie Parker, Ornette Coleman und Albert Mangelsdorff sind nur drei Jazzgrößen vorangeflogen, jetzt hat auch Tenorsaxofonist und Bassklarinettist David Murray sein Nest gebaut. „Birdly Serenade“ ist nicht nur der übergreifende Titel des Albums, sondern auch sechs der acht Titel nehmen Bezug aufs Federvieh. Entsprechend bunt, verspielt und aufgeregt ist das neue Album seines Quartetts. Von der unerbittlichen Wut früherer Loft-Kampfzeiten ist hier nicht mehr viel zu hören, eher fühlt es sich an wie unter einer prächtigen Baumkrone, auf deren Geäst sich Meisen, Amseln und Stare gegenseitig in die Partie zwitschern. Selbst auf der Bassklarinette stimmt Murray überraschend unbefangene Töne an. Er verleiht seinen Hörnern auf diesem versöhnlichen Hardbop-Album Flügel und öffnet sich selbst für den Abflug in neue Perspektiven. Ganz entscheidenden Anteil am Gelingen dieser fröhlichen Vogelversammlung hat Pianistin Marta Sanchez, deren aufmüpfige Akzente Murrays mutige Ausflüge in die Lüfte tragen.