Newsticker [15.1.2021]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Am 14. Januar wurde die mit insgesamt 140.000 Euro dotierte Spielstättenprogrammprämie des Landes NRW an 13 Jazz- und Popmusik-Clubs verliehen. Unter anderem gingen 25.000 Euro an das Loft in Köln, jeweils 20.000 Euro an den Bunker Ulmenwall in Bielefeld und das Loch in Wuppertal sowie 15.000 Euro an das Domicil in Dortmund. „Die prämierten Spielstätten haben sich mit großem Erfindungsreichtum der Herausforderung gestellt, Musiker/-innen auch während der Corona-Pandemie eine Bühne zu geben“, so Klaus Kaiser, Parlamentarische Staatssekretär im Düsseldorfer Ministerium für Kultur und Wissenschaft.

+++

„The Video Edition“ ist die Form, die das Festival A L‘ARME! wegen der Corona-Krise vorübergehend angenommen hat. Vom 11. bis 13. Dezember 2020 spielte eine Auswahl von Acts in den wandelbaren Räumen des Silent Green Kulturquartiers in Berlin-Wedding. Seit Jahresanfang wird jeden Freitag ab 11 Uhr jeweils ein Video-Clip auf der A-L‘ARME!-Site publiziert. Heute, 15. Janaur, kommt das Video mit der Performance der in Berlin lebenden, norwegischen Stimmkünstlerin Stine Janvin dazu.

+++

Zum achten Mal hat das amerikanische „National Public Radio“ (NPR) Musikkritiker/-innen aus den USA für seinen „NPR Music Jazz Critics Poll“ auch nach den zehn besten Jazz-Neuveröffentlichungen aus 2020 befragt. Angeführt wird die Top-Ten von „Data Lords“ von Maria Schneider, gefolgt von „On The Tender Spot Of Every Calloused Moment“ von Ambrose Akinmusire auf Platz 2 und „Slipknots Through A Looking Glass“ von Eric Revis auf Platz 3. Weitere Platzierungen sind unter anderem „Artlessly Falling“ von Mary Halvorson’s Code Girl auf Platz 4 und „Life Goes On“ von Carla Bley auf Platz 6.