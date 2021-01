Newsticker [14.1.2021]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltamt eine wissenschaftliche Studie erarbeitet, die zum ersten Mal die Ausbreitung von Aerosolen und CO2 unter Praxisbedingungen im Konzertsaal (in dem Fall vom Konzerthaus Dortmund) und nicht auf der Bühne experimentell untersucht hat. „Großes Raumvolumen sorgt für starke Verdünnung von belasteten Aerosolen, durch Zu- und Abluftbetrieb ohne Umluftfunktion werden Aerosole effektiv abtransportiert“, heißt es unter anderem in der Studie. Die Ergebnisse lassen allerdings nur Aussagen für Konzerthäuser und Theater mit vergleichbaren Rahmenbedingungen wie im Konzerthaus Dortmund zu.

+++

Normalerweise ist das Winter Jazz Fest in New York, das seit 17 Jahren regelmäßig im Januar verschiedene Spielstätten und Clubs bespielt, das erste internationale Highlight in Sachen Jazzfestivals. Wegen der Corona-Krise hat man sich dieses Jahr entschlossen, auf Konzerte ganz zu verzichten, den Fokus auf Online-Panels und -Podiumsdiskussionen zu legen und das Programm bis in den März zu strecken. Der inhaltliche Schwerpunkt ist „Social Justice, Gender, Multi-Disciplines“ – unter anderem mit Terri Lyne Carrington, Lakecia Benjamin und Brandee Younger als Gesprächspartnerinnen.

+++

Seit geraumer Zeit lädt der Musikjournalist und Klangkünstler Michael Rüsenberg Jazzmusiker/-innen zu seiner Interview-Reihe „Speak Like A Child“ in den Stadtgarten Köln ein. Nun hat man sich entschlossen, diese Reihe regelmäßig auch als Podcast online zu publizieren. Den Anfang macht Rüsenbergs Gespräch mit der Berliner Pianistin Julia Hülsmann. „Speak Like A Child“ ist auf der Stadtgarten-Website ebenso zu finden wie auf Spotify und in Kürze auch auf iTunes.