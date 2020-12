Newsticker [1.12.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Am 29. November feierte der Schlagzeuger Billy Hart seinen 80. Geburtstag. Am 3. Dezember gibt Hart im Dizzy’s Club von Jazz At Lincoln Center ein Geburtstagskonzert – als kostenpflichtiger Stream mit seinem aktuellen Quartett mit Ethan IVerson (Piano), Mark Turner (Tenorsaxofon) und Ben Street (Drums) im Mittelpunkt steht. Beginn ist 1:30 Uhr europäischer Zeit, Tickets gibt es ab 10 Dollar im Vorverkauf.

+++

Wegen der Corona-Krise findet das achte JazzKorea-Festival dieses Jahr digital statt. In Zusammenarbeit mit dem Seouler Club Ghetto Alive und dem Label Mung Music sind fünf Videos in Korea und zwei in Berlin produziert worden – unter anderem mit dem deutschen Expat in Südkorea, Alfred 23 Harth, dem Gee Hye Lee Trio und dem Duo Silke Eberhard & Sung Joujin. Ab heute, 1. Dezember, werden diese Videos sukzessive auf dem Youtube-Channel des Koreanischen Kulturzentrums in Berlin veröffentlicht.

+++

Im 24. Jahr seines Bestehens bietet palatia Jazz wegen der Corona-Pandemie an den Weihnachtsfeiertagen sechs Doppel-Konzerte mit deutschen Jazzmusiker*innen als Streams an – mit den Trompetern Joo Kraus, Christoph Titz, Thomas Siffling und Markus Stockhausen sowie den Duos mit Anke Helfrich & Adrian Mears und Miriam Ast & Daniel Prandl. Die Konzerte sind jeweils ab 15.00 Uhr für 72 Stunden online und können in diesem Zeitfenster mit einem Ticket-Code freigeschaltet werden.