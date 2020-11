Newsticker [3.11.2020]

+++

Auch das Aalener Jazzfest vom 4. bis 8. November musste wegen des „Lockdown light“ abgesagt und ins nächste Jahr verlegt werden. Doch ganz still will man nicht sein und veranstaltet deshalb am kommenden Samstag, 7. November, ein Live-Streamingkonzert mit Marialy Pacheco & Max Mutzke, Peter Fessler & Alfonso Garrido und Cosmo Klein. Beginn ist 19.30 Uhr.

+++

Die amerikanische „ASCAP Foundation“ und das Symphonic Jazz Orchestra (SJO) haben gerade die Gewinnerin des „ASCAP Foundation/Symophonic Jazz Orchestra Commissioning Prize“ bekanntgegeben. Die in den USA lebende, südkoreanische Komponistin Jihye Lee darf sich über die mit 5.000 Dollar dotierte Auftragskomposition freuen, die voraussichtlich in der Spielzeit 2021/22 durch das SJO uraufgeführt wird.

+++

Im Juni vergangenen Jahres trat José James mit seinem Bill-Withers-Tribute-Programm im SFJAZZ Center in San Francisco auf, dieses Konzert wurde als Video mitgeschnitten. Dieser Mitschnitt läuft nun am kommenden Freitag, 6. November, in der SFJAZZ-Streaming-Reihe „Fridays At Five“. Beginn ist zwei Uhr europäischer Zeit.

+++

Am kommenden Donnerstag, 5. November, gibt es die zweite Folge mit drei Streamingkonzerten des Norwegian Digital Jazz Festivals zu sehen – mit Beady Belle, der Arild Andersen Group und dem Eivind Aarset Quartet. Das Einzelticket kostet 10 Euro, das Wochenticket mit allen drei Konzerten 20 Euro.