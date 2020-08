Newsticker [31.8.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Kürzlich ist ein neues Buch über Ornette Coleman erschienen. In „Ornette Coleman: The Territory And The Adventure“ versucht die Autorin Maria Golia Bezüge herzustellen zwischen der Herkunft des Saxofonisten, Fort Worth in Texas, dem Blues und dem Free Jazz Colemans zwischen 1958 und 1965. „Ornette Coleman: The Territory And The Adventure“ ist im britischen Verlag Reaktion Books erschienen und hat 368 Seiten.

+++

Wegen einer Sturmwarnung musste das Duokonzert mit Olaf Schönborn und Ray Mahumane am 26. August abgesagt werden. Nun steht der Nachholtermin fest: Der Saxofonist wird mit dem Gitarristen am 23. September in Schönborns Open-Air-Konzertreihe „Summer Jazz“ bei der Hafenbar im Mannheimer Stadtteil Jungbusch auftreten.

+++

„Bird 100“-Nachwehen: Sebastian Scotney hat viele Altsaxofonist*innen nach ihrer Haltung zu Charlie „Bird“ Parker gefragt, der am 29. August 100 Jahre alt geworden wäre. Unter anderem David Binney, Toni Kofi, Rudresh Mahanthappa, Angelika Niescier, Paul van Kemenade und Soweto Kinch haben ihm geantwortet – alle Antworten sind auf der Plattform London Jazz News zu finden.