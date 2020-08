Newsticker [7.8.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Schon gleich nach der Bekanntgabe, dass die Sängerin Silje Nergaard am 8. November im Duo mit Pianisten Espen Berg bei Enjoy Jazz auftreten wird, war das Konzert ausverkauft. Deshalb gibt es nun am gleichen Abend noch einen weiteren Auftritt mit den beiden Norweger*innen: wieder im Heidelberger Karlstorbahnhof ab 21 Uhr.

Wegen des großen Erfolgs des ersten Konzertes mit dem Kölner Pianisten Martin Sasse und der holländischen Sängerin Fay Claassen im Alten Pfandhaus in Köln wird es nun eine Neuauflage im Rahmen der „Summer Specials“ geben: am 28. August ab 20 Uhr.

Vor 60 Jahren ist John Coltranes Meisterwerk „Giant Steps“ auf Atlantic Records erschienen. Aus Anlass dieses Jubiläums wird dieser Meilenstein am 18. September als „Giant Steps: 60th Anniversary Deluxe Edition“ von Rhino Records als Doppel-Vinyl-LP wiederveröffentlicht – mit allen Alternate-Takes, die bislang nur in „The Heavyweight Champion: The Complete Atlantic Recordings Of John Coltrane“ zu finden waren.

Der Verein Jazz am Spießberg in Calw nimmt im August nach der Corona-Pause seinen Konzertbetrieb wieder auf – im Rahmen des Sommer-Open-Air-Festivals „Raus ins Kloster“ im Kloster Hirsau. Den Anfang macht am 15. August das Live-Hörspiel „Mein Violoncellchen – als Mozarts Bäsle erröttete“ von und mit der Sängerin Stefanie Schlesinger und dem Vibrafonisten Wolfgang Lackerschmid. Beginn ist 20:30 Uhr.