Newsticker [31.7.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Das Detroit Jazz Fest findet vom 4. bis 7. September wegen der Corona-Pandemie als virtuelles Ereignis statt und legt seinen Programmschwerpunkt der Online-Ausgabe auf lokale Acts – allerdings mit den Konzerten von Phaorah Sanders, Robert Glasper und Steve Turre als Ausnahmen. Alle Infos (auch über die Streaming-Zeiten) und das komplette Programm gibt es auf der Festivalsite.

+++

Das Newport Jazz Festival, das ursprünglich in der ersten Augustwoche stattfinden sollte, musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Anders als viele Festivals gibt es aber keine reine Online-Streaming-Ausgabe, sondern in Zusammenarbeit mit der Radiostation WBGO drei Radiosendungen mit Archivmaterial aus der Festivalhistorie – mit dem künstlerischen Festival-Leiter und Bassisten Christian McBride als Moderator. Zwei Folgen wurden bereits gesendet und sind sich in der Mediathek zum Nachhören.

+++

Auch in Neuss fährt das Kultur- und Musikleben nach der Corona-Zwangspause vorsichtig wieder hoch. Am Montag, 3. August, kommt das Trio About Aphrodite um die Dortmunder Theremin-Spielerin Gilda Razani für ein Open-Air-Konzert in den Kulturgarten an der Neusser Pferderennbahn. Tickets gibt es im Vorverkauf, Konzertbeginn ist 17:30 Uhr.