Newsticker [17.7.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Jährlich im September kommen die Mitglieder des Europe Jazz Network (EJN), einem Zusammenschluss von Club- und Festivalveranstalter*innen, Konzertagenturen und Journalist*innen aus Europa, in einem der Mitgliedsländer zur „European Jazz Conference“ zusammen. Dieses Jahr sollte die Konferenz in der bulgarischen Hauptstadt Sofia stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie hat sich der EJN-Vorstand zur Absage entschlossen und will die Konferenz im September online durchführen.

+++

Das Programm für den Jazz Saalfelden Weekender als Corona-Ausgabe des Jazzfestivals Saalfelden ist komplett. Vom 20. bis 23. August sind in der österreichischen Ortschaft am Steinernen Meer Mario Rom’s Interzone, Sinnika Langeland, Krokofant feat. Ingebrigt Håker Flaten & Ståle Storløkken, Lorenz Raab, Lucia Cadotsch Speak Low u.v.a.m. zu erleben. Die Weekender-Konzerte werden nach den gültigen Pandemie-Vorschriften durchgeführt und finden Großteils bei freiem Eintritt statt.

+++

Jährlich ernennt die amerikanische „National Endowment For The Arts“ (NEA) ihre „NEA Jazz Masters“. Wegen der grassierenden Corona-Pandemie in den USA musste im April die Galaveranstaltung für die diesjährigen „Jazz Masters“ (u.a. Roscoe Mitchell und Bobby McFerrin) im SFJAZZ-Center in San Francisco abgesagt werden. Am 20. August wird es die Veranstaltung online als Live-Stream geben – mit Dee Dee Bridgewater („Jazz Master“ 2017) als Moderatorin.

+++

In Erftstadt südwestlich von Köln lebt der Saxofonist Heiner Schmitz, der 2011 zu den Gründern des Vereins „Jazzin‘ Erftstadt“ gehörte. Seit Mitte Juni gibt es nach dem Lockdown wieder „Jazzin‘ Erftstadt“-Konzerte: Am Sonntag, 19. Juli, tritt das David Riter Trio auf der Wiese vor dem Annelise Geske Musik- & Kulturhaus auf. Konzertbeginn ist 17 Uhr.