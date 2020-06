Newsticker [30.6.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Zum siebten Mal schreibt die Studienrichtung Jazz am Institut für Musik Osnabrück (IfM) den mit insgesamt 4.000 Euro dotierten „Jungen Deutschen Jazzpreis“ aus. Aus den Bewerbungen wählt eine Jury drei Finalbands, die am 2. Dezember im Osnabrücker Blue Note um diesen Preis spielen. Infos und Bewerbungsunterlagen gibt es auf der IfM-Site.

Das Smalls in New York setzt seine wegen der Corona-Pandemie und des Lockdown gestarteten Live-Stream-Konzerte fort – unter anderem am kommenden Donnerstag, 2. Juli, mit dem Dave Liebeman Trio.

Seit einiger Zeit veranstaltet auch das altehrwürdige Village Vanguard in New York jeden Freitag und Samstag Live-Stream-Konzerte. Diese Woche stellt der Saxofonist Joe Lovano am 3. und 4. Juli sein Trio Fascination mit Ben Street (Bass) und Andrew Cyrille (Drums) vor. Digitale Tickets gibt es über die Vanguard-Site, Beginn ist 1 Uhr europäischer Zeit.

Auch dieses Jahr schließen sich die ARD-Kulturradios den Sommer über zum ARD-Radiofestival zusammen – vom 18. Juli bis 12. September. Eine halbstündige, allabendliche Jazzstrecke gibt es ab 23:30 Uhr – unter anderem mit historischen Konzertmitschnitten mit dem Betty Carter Trio, dem Sun Ra Arkestra oder dem Gerry Mulligan Quartet.