Newsticker [25.5.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Der Verein Cologne Jazz Supporters (CJI) hat seinen „CJS Kompositionswettbewerb“ ausgeschrieben, um die Jazzmusiker*innen in Köln und NRW während der Corona-Krise zu unterstützen. Bis zum 30. Juni kann man sich bewerben – mit einer neuen, noch nicht veröffentlichten oder gespielten Komposition. Die drei Gewinnerstücke werden mit 1.500, 1.000 und 500 Euro prämiert.

+++

In dieser Woche vor 25 Jahren hatte das deutsche Jazz-Rock-Trio Jazz Pistols seine erste gemeinsame Probe. Nach vielen Konzerten und Tourneen in 31 Ländern Europas und Afrikas feiert dieser Dreier nun seine „Silberne Hochzeit“ – mit einem Streaming-Konzert aus der Wollfabrik in Schwetzingen, am Dienstag, 26. Mai, zwischen 18 und 19 Uhr.

+++

Für die 10. Ausgabe der Live-Streamkonzert und -Gesprächsreihe der Monheim Triennale wird am 26. Mai ab 19 Uhr der norwegische Gitarrist Stian Westerhus erwartet. Vor kurzem veröffentlichte er sein neustes Album „Redundance“, das in der Musikpresse schon jetzt als preisverdächtig gilt. Eingeladen zum Gespräch hat der „Artist in Residence“ von Monheim, Bassist Achim Tang.