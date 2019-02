Live thing: Mr. M's Jazz Club 2019

Special Guest am 14.3.: Simin TanderEinmal im Jahr verwandelt Marc Marshall das Kurhaus Baden-Baden in einen Jazztempel, wenn er dort mit seinem „Mr. M’s Jazz Club“ gastiert – in diesem Jahr vom 14. bis zum 16. März. Der altehrwürdige Bénazetsaal wird zum Jazzclub: Die Bühne befindet sich unter der Empore, und die Besucher sind ganz nah dran am Bühnengeschehen. Auch für die zwölfte Ausgabe von Mr. M’s Jazz Club werden zahlreiche nationale und internationale Größen der Jazzszene in Baden-Baden erwartet. Eine Kernmannschaft um Sänger und Moderator Marshall, Saxofonist Frank Lauber, Gitarrist Bruno Müller und Organist Simon Oslender spielt mit wechselnden Schlagzeugern und Bassisten – darunter Martin Gjakonowski und Claus Fischer – sowie zahlreichen Special Guests.

Am Eröffnungsabend gastieren die deutsch-afghanische Sängerin Simin Tander, Max Klaas, Perkussion, und Alaa Zouiten, Oud. Die amerikanische Sängerin und Bassistin Nik West, der deutsche Funk-Shouter Cosmo Klein und Trompeter Rüdiger Baldauf stehen am Freitag im Mittelpunkt. Ein Gesangstriumvirat um die Schwedin Ida Sand, die Kongolesin Melane Nkounkolo und den Deutschen Peter Fessler – ergänzt um den schwedischen Saxofonisten Magnus Lindgren – setzt die Glanzpunkte am abschließenden Samstag.

