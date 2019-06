Berlin: Jazzsommer an der Spree

Gebhard Ullmann (Foto: Johannes Barthelmes)Nach 13 Jahren, in denen der Verein Jazzkeller 69 das Sommerfestival „Jazz an der Lohmühle“ organisierte, wurden die Karten vor zwei Jahren neu gemischt. Der Spielort der Konzertreihe „Jazz am Kaisersteg“ befand sich dann im Garten der Hasselwerder Villa in Oberschöneweide. Nun musste das Festival erneut umziehen, und das ausgerechnet im Jahr der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum des Jazzkellers Treptow. „Wir haben auf dem Nachbargrundstück – Hasselwerderstr. 22 a – neue Partner gefunden, nachdem die moving poets Berlin GmbH, als internationale Gemeinschaft von Künstlern und Kreativen verschiedener Disziplinen, Kulturen und Altersgruppen, uns 2018 die Zusammenarbeit gekündigt haben – unsere Veranstaltungen passen plötzlich nicht mehr in deren künstlerisches Novilla-Konzept – schade und auch unverständlich,“ schreibt Wolf-P. Glöde, Vorsitzender vom Verein Jazzkeller 69. Leider geriet das Festival durch die Umstände in eine temporäre finanzielle Schieflage, sodass Spenden zu den Konzerten herzlich erbeten werden.

Für den 29. Juni sind das Michael Griener Quartett, ein Triokonzert von Rudi Mahall, Flo Stoffner und Paul Lovens sowie Handsome Couple feat. DJ Illvibe angekündigt. Außerdem steht eine Gesprächsrunde zum Thema „Gleichstellung im Jazz“ auf dem Programm. Am 13. Juli gibt es K3 und Süden gefolgt von Instant Songs sowie der Helmut Forsthoff Band feat. Uschi Brüning am 27. Juli. Auditiver Wahnsinn und das Duo von Gebhard Ullmann und der SWR-Jazzpreisträgerin 2019, Liz Kosack, beschließen am 10. August diese Sommerkonzertreihe. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist „fast gratis“, die finanzielle Unterstützung des Festivals kommt unter anderem von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und vom Bezirksamt Treptow-Köpenick, Fachbereich Kultur.

