Premiere: MUNIQ Jazz Festival

Moritz RennerEnde 2022 gründete sich das niq kollektiv als Zusammenschluss von sechs Akteur/-innen der Münchner Jazzszene. Man versteht sich als Nährboden für Ideen, Kollaborationen und künstlerische Prozesse aller Art in Verbindung mit aktuellen Strömungen des Jazz und improvisierter Musik. Von vornherein will das Kollektiv als Dreh- und Angelpunkt in München Verbindungen innerhalb der regionalen, aber auch zur überregionalen Szene herstellen. Durch innovative Veranstaltungs- und Vermittlungskonzepte soll der Austausch innerhalb der Szene, aber auch zwischen Musiker/-innen und dem Publikum angeregt werden. Die Kollektivist/-innen sind der Schlagzeuger Sebastian Wolfgruber, die Sängerin Fiona Grond, der Pianist Luca Zambito, der Schlagzeuger Valentin Renner, die Kulturmanagerin und Dramaturgin Isumi Rögner und der Saxofonist Moritz Stahl.

Nachdem sich das niq kollektiv bereits in den Konzertformaten PIQ/NIQ, PA/NIQ und NIQ/EXCHANGE ausprobiert hatte, geht man am 19. und 20. Juni mit dem MUNIQ Jazz Festival im Kreativquartier München zum ersten Mal an den Start. Im Zentrum stehen Cartes Blanches für die Schlagzeugerin Eva Klesse und dem Posaunisten Moritz Renner. Umgibt sich Klesse bei ihrem Auftritt ausschließlich mit Musiker/-innen der Münchner Szene, so geht Renner den Weg in die andere Richtung und stellt eine nicht aus München stammende Band zusammen. Zudem gibt es Konzerte mit dem Quintett Fazer aus München, der Band Sweetlife um die junge österreichische Saxofonistin Yvonne Moriel, dem Trio der Pianistin Svetlana Marinchenko und einem Duo mit Grond und Zambito vom niq kollektiv.

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MUNIQ Jazz Festival