Bujazzo & BJO: Der Sound von Klassik und Jazz

BujazzoUnter dem Dach vom Deutschen Musikrat gibt es gleich zwei Nachwuchsorchester von nationaler und internationaler Strahlkraft: zum einen das Bundesjugendorchester (BJO) mit seinem Schwerpunkt auf die klassische Musik Europas und zum anderen das Bundesjazzorchester (Bujazzo) mit dem Fokus auf Jazz und improvisierte Musik. Da liegt es nahe, beide musikalische Welten aufeinandertreffen zu lassen. Im Frühjahr wagen die zwei Orchester diesen Schritt. Unter der Leitung von Jonathan Stockhammer feiern die Nachwuchsmusiker/-innen in dem Konzertprogramm den „Sound von Klassik und Jazz“. Solistin ist die aus Guadeloupe stammende Sängerin Malika Tirolien. Nach der Arbeitsphase mit dem BJO und dem Bujazzo in Blaubeuren und Baden-Baden geht es auf eine gemeinsame Konzerttournee durch Deutschland – unter anderem mit Stationen in der Kölner Philharmonie am 10., in der Berliner Philharmonie am 11., der Münchner Isarphilharmonie am 14. und dem Ludwigsburger Forum am Schlosspark am 18. April.

Das Programm vereint bekannte und selten gehörte Kompositionen aus beiden Genres. Wynton Marsalis’ „Manhattan To L.A.“ und ein neues Arrangement von Darius Milhauds „La Création Du Monde“ verschmelzen klassische Formen mit jazzigen Rhythmen, während Sofia Gubaidulinas Rarität „Revue Music“ und Duke Ellingtons legendäres „Night Creatures“ mit purem Energieeinsatz die Bühne erfüllen. Frühe Musical-Klänge erlebt das Publikum mit drei Episoden aus Leonard Bernsteins „On The Town“, bevor die Uraufführung „Sledgehammer Reloaded“ von Libor Šíma frischen Drive ins Konzert bringt. Die Sängerin Tirolien krönt das Programm mit der expressiven „Grow-Suite“ – einer Zusammenstellung von Bokané-Songs und Titel ihrer aktuellen Platte, arrangiert von Stefan Behrisch. „Dieses Projekt zeigt, dass musikalische Genres keine Grenzen für die Kreativität junger Künstler:innen setzen. Klassik und Jazz verschmelzen zu einem einmaligen Hörerlebnis, dass, da bin ich mir sicher, alle begeistern wird“, sagt Sönke Lentz, Bereichsleiter Orchester im Deutschen Musikrat.

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