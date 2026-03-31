Arles: Festival des Suds

Fatoumata DiawaraSommerurlaub in Frankreich mit Konzertentdeckungen aus der Weltmusik zu verbinden – das ist im Provence-Städtchen Arles jeden Juli beim Festival des Suds möglich. Zum 31. Mal findet in diesem Jahr die Open Air-Konzertreihe statt, vom 13. bis 19. Juli, Spielort ist wie immer das antike Theater. Die Malierin Fatoumata Diawara wird ihr neues, im Frühjahr erscheinendes Album „Massa“ vorstellen, der franko-ruandische Rapper Gaël Faye ist ebenfalls unterm provençalischen Abendhimmel zu hören. Eine „avantgardistische südliche Spiritualität“ bringt La Niña mit einem Tauchgang in die Vielvölkerkultur ihrer Heimatstadt Neapel mit.

Eine Hommage an die algerischen Médahates, die ausgestoßenen Raï-Sängerinnen, hat Sofiane Saidi aufgegleist, Gaststimme in seinem Projekt ist Camélia Jordana. Das iranisch-libanesisch-albanische Trio L’Antidote verknüpft die Traditionen der Herkunftsländer zu neuen Klanglandschaften. Der Rapper Widad Mjama befasst sich zeitgemäß mit den marokkanischen Festen namens Aïta, brasilianisches Flair bringt Mari Froes mit. Klassik-Fans sind in Arles auch am richtigen Ort: Sie können sich auf Jordi Savall freuen, der mit seinem Ensemble Hesperion XXI die Geschichte Istanbuls musikalisch erzählt.

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