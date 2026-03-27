London: Gypsy Jazz Festival

Mozes Rosenberg TrioDas Londoner Jazzlokal Toulouse Lautrec wird vom 16. bis 19. April Schauplatz des jährlichen Gypsy Jazz Festivals. Während die sich auf Altmeister wie Django Reinhardt und Stéphane Grappelli beziehende Jazz- und Swing-Tradition auf den üblichen Festivals eine Nischenexistenz führt, steht sie bei dem 2022 von dem Violinisten Tobie Medland begründeten Festival ganz im Mittelpunkt. Die am Paris der 1930er-Jahre orientierte Innenausstattung des Toulouse Lautrecs kommt dem Geist der Musik entgegen.

Ebenso altmodisch bleibt allerdings die weibliche Beteiligung auf das Festival-Logo beschränkt – das Bühnenprogramm ist dieses Jahr Männersache. Den Anfang macht am 17. April das Trio des Gitarristen, tags darauf gefolgt vom Trio des Gitarristen Paulus Schäfer. Beide Virtuosen kommen aus den Niederlanden und geben vor ihren jeweiligen Konzerten eine Masterclass. Aus der Wiege des Gypsy Jazz, Paris, reist am Sonnabend das Daniel John Martin Trio feat. Adrien Moignard & Julie Cattiaux an, zum Abschlusskonzert am Sonntag spielt das fünfköpfige London Django Collective ein Heimspiel.

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Gypsy Jazz Festival