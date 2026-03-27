Kronos Quartet: Mahalia Jackson

„Glorious Mahalia“Das Kronos Quartet hat die Rolle des Streichquartetts in der Musikgeschichte völlig neu definiert und seine Aktivitäten auf alle Erdteile ausgerichtet. Dabei hat dessen Arbeit oft auch ein der Musik innewohnendes politisches Anliegen gehabt. Auch im 53. Jahr des Bestehens überrascht die genre-ignorierende Formation aus San Francisco weiterhin: Nach dem Album „Forgive Us For“ mit Werken aus Palästina, Island und der Ukraine erscheint Anfang April eine außergewöhnliche Würdigung: Mit „Glorious Mahalia“ inszenieren die vier Streicher eine vielschichtige Hommage an die bis heute wichtigste Gospelsängerin der USA.

Das Quartett stellt neben der eigentlichen Musik auch Jacksons Funktion für die Bürgerrechtsbewegung und ihrer Freundschaft zu Martin Luther King und anderen Civil-Rights-Aktiven in den Fokus. Hierfür greift man auch auf Archivaufnahmen von Jacksons Stimme zurück. Erzählt wird ihre Geschichte entlang von Neubearbeitungen aus ihrem Repertoire, wie etwa dem Spiritual „Sometimes I Feel Like A Motherless Child“ oder der Antonio-Haskell-Schöpfung „God Shall Wipe All Tears Away“, aber auch mittels zeitgenössischer Kompositionen, etwa von Stacy Garrop und Zachary James Watkins. „Glorious Mahalias“ erscheint bei Smithsonian Folkways.

Weiterführende Links

„Glorious Mahalias“