Hamm: Jazzfestival

Till BrönnerVom 17. bis 19. April wird das Kurhaus Bad Hamm für drei Tage zum Jazzhaus in Hamm. Die elfte Ausgabe des seit 2005 biennal stattfindenden internationalen Jazzfestivals fällt dabei auf das 800-jährige Stadtjubiläum. Sie beginnt und endet entsprechend mit Fanfarenschall bzw. mit zwei hochkarätigen Trompetenkonzerten: Till Brönner eröffnet am Freitag mit seinem Programm „Italia“, und US-Star-Trompeter Randy Brecker beschließt die Feierlichkeiten am Sonntag im Konzert mit der WDR Big Band.

Dazwischen ist Raum für Zwischentöne und Entdeckungen: zum Beispiel das Solo-Konzert des Pianisten Tigran Hamasyan. Der 1987 in Armenien geborene Pianist gewann bereits im Alter von zehn Jahren Musikwettbewerbe in Jerewan und als 16-Jähriger den Klavierwettbewerb vom Montreux Jazzfestival. Mittlerweile flirtet er am Flügel auch mit Heavy Metal und gebrochenen Metren. Komplettiert wird das Programm mit dem Konzert des Berliner Trios um den Pianisten Moses Yoofee am Sonnabend, immerhin Gewinner des Deutschen Jazzpreises 2024 als bester Live Act, sowie erstmals in der Festivalgeschichte Jam Sessions nach den Konzerten und am Sonnabend einem Jazz-DJ-Set von Moses Vester.

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Jazzfestival Hamm