RIP: Billy Bass Nelson

Am 31. Januar starb der Musiker William „Billy Bass“ Nelson, drei Tage nach seinem 75. Geburtstag. Als Bassist von George Clintons Parliament-Funkadelic-Kollektiv prägte er dessen Sound, den Funk schlechthin und dank Sample-Technologie auch den HipHop. Zu seinen legendären Basslines gehören Funkadelic-Standards wie „Music For My Mother“ und„Free Your Mind And Your Ass Will Follow“ sowie „Shakey Ground“ von The Temptations. Nelsons Bekanntschaft mit Clinton geht zurück auf seine Teenager-Jahre, als er in dessen Friseurladen Haare zusammenfegte. Als Clinton ihn in die noch namenlose Backing-Band seines Doo-Wop-Quartetts The Parliaments berief, nahm er dafür Unterricht bei James Jamerson und Larry Graham. Die Erfindung des Bandnamens Funkadelic geht auf Nelson zurück.

Er spielte auf den ersten drei Alben der Band, bevor er das Mutterschiff als erstes von vielen Mitgliedern wegen finanzieller Differenzen verließ und von Bootsy Collins ersetzt wurde. Nelson spielte in der Folge unter anderem für die Temptations, mit Motown-Künstlern wie Wilson Pickett, The Coasters und The Commodores sowie später mit Lionel Richie, Jermaine Jackson und Smokey Robinson. Er ließ sich aber auch immer wieder zur Zusammenarbeit mit Clinton bewegen und war dabei, als Parliament Funkadelic 1997 in die Rock‘n’Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Die Nachricht von seinem Tod meldete die Facebook-Seite von Clinton und Parliament Funkadelic mit den Worten „Rest in eternal peace and Funk.“