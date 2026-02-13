Freiburg: Tamburi Mundi

Murat CoşkunNach der zeitlichen Verschiebung von Tamburi Mundi aus dem Sommer trägt man 2026 das Festival nun zum dritten Mal in der Osterzeit aus. Vom 2. bis 12. April öffnet Freiburg zum 21. Mal seine Türen für die globalen Trommelklänge. Dieses Mal steht das Festival unter dem Motto „Simplicity“. Für die Eröffnung wird der künstlerische Leiter Murat Coşkun erstmals im Duo mit dem Rahmentrommel-Veteran Glen Velez konzertieren. Im Fokus der Festivalwoche steht eine Weltpremiere, bei der das Mediterranean Orchestra vom Tschaikowski-Konservatorium im italienischen Nocera Terinesei traditionelle Musik aus dem Mittelmeerraum spielt, insbesondere das Repertoire Mittel- und Süditaliens. Neben den Trommeln kommen hier Sackpfeifen, Chitarra Battente, Mandoline, Drehleier, Organetto und sizilianische Maultrommel zum Einsatz. Des Weiteren ist mit Mohammad Reza Mortazavi der führende persische Trommler unserer Zeit an der Dreisam zu Gast. Und in der großen Tamburi Mundi Special-Gala vereinigen sich Trommlerinnen und Trommler aus Spanien, Tadschikistan, Italien, Portugal, Polen, Schweiz, Belgien, der Türkei, Iran, USA und Deutschland.

