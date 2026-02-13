18. April: Record Store Day

John-Coltrane „France 1965: The Complete Concerts“Die Liste der exklusiven Veröffentlichungen zum Record Store Day am 18. April ist erschienen. Sie enthält wie üblich kein geringes Quantum an Verheißungen für Jazzsammler, die eigentlich schon alles haben. Nicht fehlen darf dabei John Coltrane, dessen 100. Geburtstag in diesem Jahr ansteht. Das 4-LP-Set „France 1965: The Complete Concerts“ (Charly/Bertus) lockt nicht nur mit einer raren Live-Version von „A Love Supreme“, sondern auch mit den Aufzeichnungen aller drei Konzerte, die Coltrane mit seinem klassischen Quartett in Paris und Juan-les-Pins spielte. Unerhörten Coltrane verspricht auch der Live-Mitschnitt „The Tiberi Tapes: A Preview Of The Mythic Recordings“ (Impulse!/Universal). Die LP bildet den Auftakt einer Reihe „technisch hochwertiger“ Live-Mitschnitte, die der Saxofonist und Fan Frank Tiberi Anfang der 1960er-Jahre von Coltrane und den jeweiligen Mitmusikern anfertigte, in diesem Fall McCoy Tyner (Piano), Steve Davis (Bass) und Pete La Roca (Drums). Bei der 3-LP-Compilation „From Form To Spirit“ (Culture Factory/Bertus) handelt es sich dagegen um einen pompösen Werksquerschnitt zum Jubiläum.

Das gilt auch für das Triple-Vinyl „From Bebop To Blue“ (Culture Factory/Bertus), das mit Miles Davis den anderen Jahrhundertmusiker würdigt, der 2026 ein Jahrhundert alt geworden wäre. Dessen Debüt als Leader, „The New Sounds“ (Concord/Universal), jährt sich derweil zum 75. Mal und erscheint zum Jubiläum als 10-inch-EP. 70 Jahre alt sind Davis’ Aufnahmen auf dem Album „Lady Be Good: Live In Europe With The Birdland All-Stars“ (Unique Jazz/Bertus), das unmittelbar nach der Auflösung des Quintetts mit Coltrane entstand. Alleinstellungsmerkmal: Lester Young spielt mit! Extralange Live-Konzerte aus dem Jazz Showcase in Chicago auf Mehrfach-Vinyl gibt es von Joe Henderson, „Consonance“ 1978, Ahmad Jamal, „At The Jazz Showcase – Live In Chicago“ 1976 und Yusef Lateef, „Alight On The Triple Lake“ 1978 (alle: Resonance/Integral). Bisher nur in Japan erschien das Live-Album „Blue Lake“ (Charly/Bertus) von Don Cherry, aufgenommen 1971 in Paris und nun als Deluxe-Edition auf Doppel-Vinyl gepresst.

Erstmals auf Vinyl: Das Doppelalbum „Big Band Voodoo“ (OrangeMusic/375 Media), das Dr. John 1995 in Köln mit der WDR Big Band aufnahm. Erstmals überhaupt veröffentlicht wird Bill Evans’ „At The BBC – The Complete London 1965“ (Jazz Detective/Elemental/edel), aufgenommen im BBC Television Theatre in Shepherd’s Bush und von den Original-Bändern gemastert. Zu den zeitgenössischen Perlen der Liste gehören die EP „Nuclear War“ (Strut/375 Media) mit Sun-Ra-Neuinterpretationen der Heliocentrics, Bilal und Arkestra-Mitgliedern und das Live-Album „A Tribute To Pharoah Sanders“ (Org Music/375 Media) von Wendell Harrison and Tribe. Weitere exklusive Editionen und Re-Issues auf Vinyl gibt es von der schottischen Sängerin Annie Ross sowie von Tony Bennett, Abbey Lincoln, Mal Waldron, Chet Baker, Charles Tolliver, Charles Mingus, Till Brönner, Cecil Taylor und vielen mehr.

