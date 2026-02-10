Schloss Agathenburg: Jazz im Pferdestall

Fabian Willmann TrioAm 6. März beginnt die nächste, siebte Runde der Konzertreihe Jazz im Pferdestall auf Schloss Agathenburg bei Stade westlich von Hamburg. Dann wird das Trio des jungen Saxofonisten Fabian Willmann mit Jeff Ballard (Drums) und Arne Huber (Bass) die Musik des aktuellen Albums „Freedom“ dem Publikum präsentieren, mit der sich die drei auf die Poesie der Melodie und die Freiheit des Jazz einlassen. „Ich wollte die Songs so einfach wie möglich halten und einen Zustand schaffen, in dem die Band nicht über die Musik nachdenken muss, sondern sie einfach geschehen lassen kann“, so der in Berlin lebende Willmann über das zweite Album seines Trios.

Auch 2026 zeigt der künstlerische Leiter von Jazz im Pferdestall, der Gitarrist Lothar Müller, die ganze Bandbreite des zeitgenössischen Jazz. Nach dem Auftakt Anfang März folgen am 10. April das mit zwei Bässen und zwei Gitarren plus Schlagzeug besetzte Quintett in motian, am 8. Mai das Rolf Zielke Trio und am 12. Juni das Duo Evi Filippou und Robert Lucaciu. Für das Open-Air-Konzert direkt vor dem Schloss Agathenburg am 14. August hat Müller das Quintett des Trompeters Richard Koch engagiert. Und im Herbst kann man sich noch auf das Jens Düppe Quartett am 18. September, das Little Flower Trio am 2. Oktober und auf die Konzerte von Campus Jazz am 13. November freuen.

Weiterführende Links

Jazz im Pferdestall