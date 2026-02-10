Jazzfest Bonn: Förderverein gegründet

Jasper van’t HofBereits im Dezember 2025 wurde der Förderverein Jazznetz Bonn – Freunde und Förderer des Jazzfest Bonn gegründet. Dieser Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, das Jazzfest Bonn ideell zu unterstützten und finanziell zu fördern. Man versteht sich als offenes Netzwerk von Musikfreund/-innen, die das Jazzfest Bonn im Besonderen und den Jazz im Allgemeinen stärken möchten. Das Jazznetz Bonn will gute Bedingungen für herausragende Musik schaffen, den Nachwuchs fördern und Räume für Live-Kultur und Begegnung lebendig halten, damit das Jazzfest Bonn auch künftig unabhängig, vielfältig und auf höchstem künstlerischem Niveau programmieren kann. „Jazz lebt von Engagement, von Menschen, die diese Kunstform tragen und ermöglichen“, sagt Festivalleiter Peter Materna. „Mit dem Jazznetz Bonn schaffen wir eine neue Struktur, um dieses Engagement zu bündeln und dauerhaft zu stärken.“ Der Förderverein wird am 8. März mit einem Konzert mit dem Pianisten Jasper van’t Hof und dem Saxofonisten Materna im Bonner Collegium Leoninum der Öffentlichkeit präsentiert. Das Jazzfest Bonn findet in diesem Jahr vom 17. April bis 9. Mai statt.

