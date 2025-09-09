Salzburg: Jazz & The City

James Brandon LewisSeit mehr als 25 Jahre wird die Innenstadt von Salzburg jeden Herbst zur Bühne für Jazzgrößen aus aller Welt. Nachdem Jazz & The City lange Zeit von der Hamburger Veranstalterin Tina Heine und in deren Nachfolge von der Regensburger Konzertagentin Anastasia Wolkenstein organisiert worden war, setzt der verantwortende Altstadtverband Salzburg ab der diesjährigen Ausgabe vom 16. bis 19. Oktober auf die kuratorische Kreativität von Expert/-innen aus Österreich (wie zum Beispiel Katrin Pröll und Jakob Flarer), deren Inputs dann Programmdirektor Markus Deisenberger für das Festival zusammenstellt. Zu hören sind in diesem Jahr unter anderem der Saxofonist James Brandon Lewis, der Gitarrist Fred Frith oder das Duo Patricia Brennan (Vibrafon) und Sylvie Courvoisier (Piano), das Frauenquartett hilde, der Trompeter Ben Lamar Gay, das Klavierduo Johanna Summer & Malakoff Kowalski, Random/Control des Pianisten David Helbock, die Saxofonistin Muriel Grossmann oder das Cosima Schmid Trio.

„Jazz & The City verbindet Tradition mit Experiment, erstklassige Auftritte mit urbaner Atmosphäre und zeigt, wie lebendig, vielfältig und offen Salzburg ist. Musik ist hier nicht nur Unterhaltung, sondern Ausdruck von Haltung, kultureller Vielfalt und gelebter Gemeinschaft. Sie bringt Menschen zusammen, regt zum Nachdenken an und lässt uns den Alltag für einen Moment vergessen“, meint Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. Und Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger ist überzeugt, dass einem unter dem Motto „The city sounds together“ ein abwechslungsreiches Programm erwarte, das erstmalig durch ein Team konzipiert worden sei: „Erleben Sie bei freiem Eintritt Performances an den unterschiedlichsten Orten inmitten der einzigartigen Atmosphäre. Jazz & The City trägt damit ganz entscheidend zur kulturellen Vielfalt unserer Stadt bei und bietet ein einzigartiges Programm für Salzburger/-innen und Gäste aus der ganzen Welt.“

Weiterführende Links

Jazz & The City